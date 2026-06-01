女優の松井愛莉（29）が1日、自身のインスタグラムを更新し、新髪形を披露した。松井は「パーマかけたよ。初パーマ」と報告。さらに「毎日セットいらずで最高ですめんどくさがりの私にはとっても相性が良きかもしれない…笑」とつづった。フォロワーからは「可愛すぎ」「エレガント！」などの声が寄せられていた。