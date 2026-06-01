広島の床田寛樹投手が１日、広島市内で行われた投手指名練習に参加し、先発する２日・日本ハム戦（マツダ）に向けて最終調整した。チームの６連敗を「なんとか止めたい」と決意を示した。この日は岡本とキャッチボールをするなどして汗を流した。前回登板の５月２６日・ロッテ戦では７回無失点の好投を見せるも、降板後にチームは逆転負けを食らい、そこから６連敗中。自らに非はないにもかかわらず、「僕が投げた日から（チー