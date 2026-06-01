1日午後4時半現在、沖縄県と鹿児島県の一部に自治体から避難指示が出ていますが、先週から防災気象情報が大きく変わりました。矢澤剛気象予報士：先週の木曜日（5月28日）から運用が始まっていますが、新たに危険警報というのが始まったんです。そしてレベルがつくようになりました。これが氾濫と土砂災害、それから大雨、高潮に対してこれらの警報が発表されるということになりました。そして、河川の氾濫については、さらにここ