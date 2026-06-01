06年公開映画「フラガール」の脚本家、羽原大介氏が手がける舞台「フラガール'26」（東京・赤坂レッドシアター）が6月2日から開幕する。このほど羽原氏と主要キャストの惣田紗莉渚（33）十河茉由（26）伊藤わこ（28）田巻果奈（26）が取材に応じ、見どころを語った。1960年代のいわき市の炭坑町を舞台に、「常磐ハワイアンセンター」（現スパリゾートハワイアンズ）建設に揺れる労働者たちの実話を元にした物語。映画版は第30回日