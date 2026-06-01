サッカー日本代表(SAMURAI BLUE)のドキュメンタリー映画『ONE CREATURE(ワンクリーチャー)』の特別試写会が1日に都内で行われた。日本サッカー協会(JFA)の宮本恒靖会長やオフィシャルアンバサダー「JI BLUE」の白岩瑠姫さん、高塚大夢さん、テーマ曲を担当した「ウカスカジー」のGAKU-MCさんらが登壇した。上映後に行われた舞台挨拶では、岸枢宇己監督が宮本会長から「2日前の練習を撮影したほうがいい」と指示を受けたエピソ