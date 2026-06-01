アルジェリアサッカー連盟(FAF)は31日、北中米W杯に臨むアルジェリア代表メンバー26人を発表した。GKの離脱者に備え、第4GKとしてアブデラティフ・ラムダンも選出されている。3大会ぶり5回目の出場となるアルジェリアは、前回出場のブラジル大会を経験しているFWリヤド・マフレズ(アルアハリ)やDFアイサ・マンディ(リール)の他、マンチェスター・シティDFラヤン・アイト・ヌーリ、ドルトムントDFラミ・ベンセバイニらが名を連