FC町田ゼルビアは1日、MFネタ・ラヴィが国際親善試合に臨むイスラエル代表メンバーに選出されたと発表した。イスラエルは3日にアルバニアと対戦予定だ。ネタ・ラヴィはクラブを通じ、「代表に選ばれてとても嬉しいです。代表への選出はいつも大きな意味があり、この機会を得られたことに感謝しています。町田の皆さんにも素晴らしい今シーズンへの感謝を述べたいと思います。来シーズンも直ぐに始まるので、準備を進めて、より