[6.1 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(33-36位決定戦)第1戦](プラスタ)※19:00開始主審:石丸秀平<出場メンバー>[ヴァンラーレ八戸]先発GK 13 大西勝〓DF 2 平松航DF 3 澤田雄大DF 11 雪江悠人MF 5 稲積大介MF 8 音泉翔眞MF 17 佐藤祐太MF 34 高吉正真MF 80 永田一真FW 7 佐藤碧FW 10 澤上竜二控えGK 25 谷口裕介DF 4 鈴木慎之介DF 41 白井陽貴MF 6 鵜木郁哉MF 16 鏑木瑞生MF 24 栗澤陸FW 30 井波勇太FW 90 イスマイ