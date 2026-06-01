DeNAは1日、ともに育成選手の吉岡暖投手（19）、小針大輝外野手（19）をルートインBCリーグ・栃木に派遣すると発表した。出場機会を確保することでチーム内の競争に勝ち抜いていくためのステップアップを目的としている。期限は同リーグの今季終了まで。派遣は試合日のみで、試合日以外はこれまで通りDeNAの2軍施設などで練習を行う。以下、両選手のコメント。▼吉岡暖栃木ゴールデンブレーブスに派遣していただくことにな