機体の不具合のため成田空港に緊急着陸した日航機＝5月29日午後羽田発鹿児島行きの日航機がタイヤの損傷で成田空港に緊急着陸したトラブルで、羽田空港を離陸した時に操縦士が異常な振動を感じていたことが1日、関係者への取材で分かった。同機が離陸に使った羽田空港のD滑走路では金属板が路上に数センチ浮き出るなどの剥離が見つかっており、国土交通省はパンクとの関連を調べている。関係者によると、同機はD滑走路の剥離が