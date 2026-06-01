MLBは現地5月までの日程が終了。ア・リーグは各地区で熱戦が繰り広げられています。東地区はレイズが月間18勝を挙げ、現在36勝20敗で首位に。4月終了時に首位に立っていたヤンキースは36勝23敗で2位となっています。ヤンキースは得点305&得失点差+98と共にリーグ最多を誇りますが、首位レイズを1.5ゲーム差で追う展開です。岡本和真選手の所属するブルージェイズは29勝31敗で3位。吉田正尚選手の所属するレッドソックスは25勝3