ボートレース尼崎の「デイリースポーツ杯争奪第５８回琴浦賞競走」は１日、予選２日目が行われた。三村岳人（２６＝岡山）は４Ｒ、インからコンマ０７の好スタートを決め先マイ。バックで他艇を突き放すが２Ｍでバタつき、３号艇・高倉和士が差してホーム肉薄、２周１Ｍ先に回られ２着に終わった。「ミスです。もったいない」と肩を落とした。ただ「回り足はまあまあ、それなりにはあると思います」と、５３号機の舟足は悪く