AIが急速に発展して高度なコーディング能力を発揮する中で、AIに代替されない重要な能力は「コードが正しいか判断できる専門知識」であると主張するブログ記事が注目を集めています。Domain Expertise Has Always Been the Real Moat | Aaron Brethorsthttps://www.brethorsting.com/blog/2026/05/domain-expertise-has-always-been-the-real-moat/ソフトウェア開発者のアーロン・ブレトホルスト氏によると、ソフトウェア開発で難