インド映画『カーンターラ 神の降臨』より、海外の動画サイトで600万回越えの再生数を叩きだしたユニークな本編映像が解禁された。【動画】後ろ後ろ!! 『カーンターラ 神の降臨』本編映像本作は、南インドのトゥル・ナードゥで今も行われている神降ろしの祭礼「ブータ・コーラ」を題材にした作品。神の加護に守られた土地を舞台に、数奇な運命が交錯する様をパワフルに描き出す、摩訶不思議な神降ろしエンターテインメントだ