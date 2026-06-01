本拠地フィリーズ戦米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手は5月31日（日本時間6月1日）、本拠地フィリーズ戦に先発登板。5回1/3、104球を投げて4安打無失点、10奪三振の好投で今季5勝目をマークした。試合後には日本発の7人組グループ「XG」との交流が球団公式SNSで公開された。「XG」はこの日、リーダーのJURINが、他のメンバーからエールを送られながら始球式を務めていた。球場施設内では山本とも交流。記念撮影のほか、それ