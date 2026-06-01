昨年は２０年の牡馬３冠を含むＧ１・５勝を挙げたコントレイルが新種牡馬として話題を集めたが、今年も楽しみな顔ぶれがそろっている。ジョドレルバンクの父エフフォーリアはもちろんのこと、芝のマイルから中距離で活躍したサリオス、世界的に注目を浴びるフライトラインなど、適性などに関して興味深い種牡馬ばかりだ。エフフォーリアの初年度産駒を評価して、複数頭を管理する予定となっている武井調教師は、馬っぷりの良さ