◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週最終日▽慶大３―０早大（１日・神宮）１勝１敗のタイで迎えた早慶３回戦は、慶大が早大を下し、５季ぶり４１度目の優勝を決めた。全５校から勝ち点を奪う「完全優勝」で、２４年秋から３季連続５位に沈んだ屈辱から、見事にＶ字回復を遂げた。今秋ドラフト候補のエース左腕・渡辺和大投手（４年＝高松商）が先発、救援、先発と早慶戦３連投。８回を５安打無失点、１１三振を奪う快投で早大打