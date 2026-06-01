ものまねタレント・りんごちゃんが最新ショットをアップした。１日までにインスタグラムで「読売テレビ『草磲やすとものうさぎとかめ』」と５月３１日放送のバラエティー番組に出演したことを明かした。「＃草磲剛さま＃海原やすよともこさま＃ネイビーズアフロ＃みながわさま＃焼きおにぎり対決」とつづり、番組のオフショットを掲載した。ピンクのエプロン、白のロングスカートに厚底スニーカ