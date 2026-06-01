ブライトンのジェームズ・ミルナーが今季限りで現役引退イングランド1部ブライトンは6月1日、元イングランド代表MFジェームズ・ミルナーが今季限りで現役引退すると発表した。1986年1月4日生まれでリーズ出身のミルナーは、2002年11月に地元クラブのリーズ・ユナイテッドでキャリアを始めた。16歳357日で当時リーグ最年少得点記録を更新するなど、天才若手プレイヤーとして注目を集めた。2009年にイングランド代表デビューを