SDKI Analyticsが「シロマジン市場」の2026〜2035年予測を公表市場規模は2025年の約3.5億米ドルから2035年に約8.8億米ドルへ拡大見込みアジア太平洋地域が市場シェア30％、CAGR9.5％で成長すると予測畜産施設や農業分野で使われる昆虫成長制御剤「シロマジン」の世界市場について、SDKI Analyticsが2026〜2035年を対象にした調査結果を公表。市場規模は2025年の約3.5億米ドルから2035年には約8.8億米ドルへ拡大し、予測期間中の年