「TOHOシネマズ渋谷」＝2020年3月、東京都渋谷区シネコン最大手のTOHOシネマズ（東京）は1日、7月1日から一般鑑賞料金を一部の映画館で最大200円、シニア料金などを全国一律で100円値上げすると発表した。一般料金の値上げ額は映画館ごとに異なり、東京、名古屋、大阪の都心部の計11館で200円、全国にある都市部の計25館で100円値上げする。割引が適用されているシニア（60歳以上）や、水曜限定の「TOHOウェンズデイ」などの料