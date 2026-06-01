サッカーのイングランド・プレミアリーグで歴代最多の658試合出場の記録を持つ元イングランド代表MFのジェームズ・ミルナー（40）が1日、交流サイト（SNS）で現役引退を表明した。リバプールなどで活躍し、2023〜24年シーズンからはブライトンで三笘薫とチームメートだった。（共同）