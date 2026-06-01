◇第97回都市対抗野球大会東海地区2次予選第1代表決定トーナメント2回戦トヨタ自動車5―2東海理化（2026年6月1日岡崎レッドダイヤモンドスタジアム）12年連続28度目の本大会出場を狙うトヨタ自動車が接戦を制し、第1代表決定トーナメント3回戦に進出した。「7番・捕手」で出場した高祖健輔捕手（30）が初回に左中間へ2点二塁打。攻守にわたる活躍を見せ、粘る東海理化を退けた。「積極的に勝負をかけて、思い切った結果