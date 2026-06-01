夜の住宅街に現れたのはイノシシの親子。人間を恐れない大胆な行動をカメラが捉えていました。神戸市の住宅街に現れたのは、なんとイノシシ！親子なのでしょうか。後ろには1頭、2頭、3頭、4頭、5頭の小さなイノシシも。一列になって、車の前を横切っていきます。撮影者「初めは大型の犬なのかなと思ったんですけど、よく見たところイノシシだった。かなりびっくりした」その後、“イノシシ親子”はごみ捨て場へ。1頭がごみをあさり