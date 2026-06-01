読売新聞は１日、東京本社の会社見学に分身ロボット「ＯｒｉＨｉｍｅ（オリヒメ）」を導入した。障害がある本社社員が自宅からインターネットを通じてオリヒメを遠隔操作し、ガイドと共に本社を案内する。オリヒメは障害や病気などで外出が難しい人でも社会に出て働くことができるようオリィ研究所（東京）が開発した小型ロボットで、企業や自治体などに貸し出されている。読売新聞は１日からオリヒメを３機導入し、操作をする