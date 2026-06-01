キッコーマンは、9月1日から「しょうゆ」や「つゆ類」、「焼肉のタレ」など291品目を2％〜22％値上げすると発表しました。対象の「キッコーマンいつでも新鮮しぼりたて生しょうゆ」は336円から356円（税込）に値上げします。物流費や原材料費、包装材料費の上昇などが影響と説明していて、今回の値上げに中東情勢の影響は含まれていないとしています。家庭用のしょうゆの値上げは2023年4月以来、およそ3年半ぶりです。キッコーマ