オンとオフの切り替えがうまくできずに、ついダラダラと仕事をしてしまう───。そんなときってありますよね。コクヨ×Zoff（ゾフ）では、オンとオフの切り替えをテーマにした文具「off勉」を展開中。「休むことも、まなびのうち」をキーワードにした5つのアイテムをラインナップしています。おもに中高生を対象としたシリーズのようですが、うまく「休憩」ができない社会人にもちょうどよさそう！【休憩は大事、でも現実は…】作