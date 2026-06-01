数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『ミャクミャク文具缶BOOK』（宝島社）の「ミャクミャク文具缶」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。『ミャクミャク文具缶BOOK』の「ミャクミャク文具缶」が見逃せない！宝島社から6月3日に発売される『ミャ