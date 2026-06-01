左から：パーソルキャリア 執行役員 エージェントサービス事業部 事業部長の鏑木陽二朗氏、同 執行役員 ブランド・マーケティング本部 本部長の森宏記氏、同 HiPro事業部 事業部長の山田遼平氏、ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ 事業企画グループ・SR推進グループ ゼネラルマネージャーの菅原瑠美氏、VELTEXスポーツエンタープライズ 代表取締役社長の松永康太氏転職サービス「doda」などを提供するパーソル