日本シグマックスが展開するスポーツ向けサポート・ケア製品ブランド「ZAMST（ザムスト）」は、学校部活動やクラブチームでスポーツの指導をしている人を対象にした「スポーツ現場の暑熱対策に関する実態調査」を実施した。その結果、指導者の9割が必要性を実感も、4人に1人以上が実施・指示をしていないことがわかった。スポーツ現場における、身体の外部冷却「クーリングブレイク」実態も調査。普及の壁は「時間」と「設備」。短