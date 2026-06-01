おやつカンパニーは、ビールにピッタリな「ベビースターラーメンおつまみ」シリーズの期間限定フレーバー「ベビースターラーメンおつまみ（焼そば味スパイシーソース風味）」を、6月1日から期間限定で発売する。ベビースターラーメン発売から40年後の1999年、ベビースターラーメンとビールを一緒に買う消費者の姿から着想を得て生まれた“お酒を愉しむ大人”のためのベビースター。パリッポリッとした食感、ピリ辛な風味、ベビース