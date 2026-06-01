すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、6月4日午前9時から、夏の定番ドリンク「レモネードスカッシュ」を販売する。すき家の「レモネードスカッシュ」は、凍らせた生レモンとシャーベット状のレモネードベースを、ソーダで溶かしながら楽しめる甘酸っぱいドリンクとなっている。「レモネードスカッシュ」今年は旬の時期に収穫された生レモンを使い、レモン本来のおいしさをぎゅっと閉じ込めた。昨年と比べて、レモンの爽や