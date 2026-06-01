5人組グループ・嵐の楽曲「Five」が、6月1日確定の2026年5月31日付「オリコンデイリーデジタルシングル（単曲）ランキング」で0.2万DL（2,337DL）を記録。1位を獲得した。【写真】一夜明け感謝の思いをつづった二宮和也前々日5月29日付で11位、前日5月30日付で3位と上昇し、活動終了を迎えた5月31日付で1位となった。このほか、10位に「感謝カンゲキ雨嵐」、11位に「Happiness」と、TOP50内に嵐の楽曲15作がランクインした。