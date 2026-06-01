「出演するドラマに外れなし」と言われる野呂佳代。現在出演中の『銀河の一票』（フジテレビ系）では黒木華に次ぐ準主役のポジションで物語を牽引し、好評を博している。なぜ女優・野呂佳代（42）は評価が高いのか？【写真】話題になった木村拓哉の紳士すぎる野呂佳代への振る舞いバラエティで活躍を見せる野呂佳代野呂といえば2006年に大島優子らと同期の2期生としてAKB48入り。その時点で22歳だったので、周りのメンバーと比べ