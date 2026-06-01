映画監督で脚本家の福田雄一氏（57）が、5月31日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にリモートでVTR出演し、かつて脚本などを担当した舞台作品でのエピソードを披露した。福田氏といえば、「勇者ヨシヒコ」シリーズや「俺はまだ本気出してないだけ」「ヲタクに恋は難しい」などで知られる、コメディーの奇才。番組ゲストの俳優・賀来賢人（36）を、駆け出しのころから重用してきた。11年には脚本、演出を手掛け