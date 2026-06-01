球場に掲げられている日本野球機構（NPB）の旗日本野球機構（NPB）と12球団によるプロ野球実行委員会が1日、東京都内で行われ、フリーエージェント（FA）権を行使した選手の移籍に伴う「人的補償制度」の撤廃に向けて協議した。戦力均衡のための代替案として、FAで移籍した選手を獲得した球団が所属していた球団にドラフト会議の2、3位相当の指名権を譲渡する案を軸に調整しているとみられる。来年の公式戦が3月26日にセ、パ両