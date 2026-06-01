ボートレース尼崎の「第58回琴浦賞」は1日、2日目が終了した。この日は向かい風が徐々に強まり10Rから安定板を装着し、12Rは周回展示が2周から1周、レースは3周から2周に短縮された。松尾祭（38＝香川）の「25」は初下ろしで優出6着の実績があり、六甲賞（5月4〜9日）では地元トップルーキーの山下大輝が伸び寄りに仕上げている。2日目5Rのイン戦で勝利を収め「やっぱり伸び寄りのエンジンで、行き足やターンで重さがありま