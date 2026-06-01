俳優横浜流星（29）が1日、都内で「日本映画批評家大賞」授賞式典に登壇した。昨年一大ブームを巻き起こした映画「国宝」で演技が高く評価され、助演男優賞を受賞した。「この度はこのようなすてきな賞をいただき光栄に思います」と喜びを口にし、「2025年は助演という形で、助演とは何なのか考え、向き合い続けた1年でした。このように評価いただけたことは報われるような思いです」と振り返った。今秋には主演映画「汝、星のごと