物価高が続くなか、少しでも支出を減らすにはどうすればいいのか。家計再生コンサルタントでFPの横山光昭さんとFPの関口博美さん夫婦は「わが家は家族全員が格安スマホを使用し、通信費は合計8000円台で済んでいる。固定費のなかでも、通信費の見直しは大きな削減につながりやすい」という――。※本稿は、横山光昭・関口博美『おふたりさまの老後資金は「これ」で増やす』（小学館）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com