ボートレース三国の「スカパー！・ＪＬＣ杯ルーキーシリーズ第１２戦三国プリンスカップ」は２日、開幕する。藤原仙二（２２＝滋賀）が前検のエンジン抽選で手にした１９号機は２連率２５％の低調機。だが「ペラは、がっつり叩いた。みんなと一緒か、直線の部分でちょっとだけ分が良さそうな感じがあった。鰐部選手と併せて一緒くらいだった。乗り心地や出足はまだ分からないので、レースでその辺を見て調整」と、感触はまず