ソフトバンク・倉野信次チーフ投手コーチ（５１）が１日、コンディション不良によりファームで調整をしている上沢直之投手（３２）について言及した。上沢は５月１５日の楽天戦（楽天モバイル）に登板し、３回４失点（自責０）。その後１７日に出場選手登録を抹消され、現在はリハビリ組に回っている。すでに投球も再開しており、２９日にはブルペンにも入って約４０球を投じた。その上で右腕は状態について「まだまだですね」