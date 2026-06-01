女優の土屋太鳳がきょうだいショットを公開し、話題になっている。１日までに自身のインスタグラムを更新。姉で「ミス・ジャパン２０１９」グランプリの土屋炎伽（ほのか）さん、弟で俳優、声優として活動する土屋神葉（しんば）との３ショットをアップ。東京・新宿区のイベントに出演し、「トークショーに参加します！いつも家で揃ってる家族でも一歩外に出ると業種や所属事務所などが違うため一緒に何かに参加することは