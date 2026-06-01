女優の後藤久美子、フランスの元Ｆ１レーサーのジャン・アレジ夫妻の長女エレナ・アレジ・後藤がおしゃれな私服姿をアップした。１日までにインスタグラムを更新し、ワンピースの全身ショットを投稿。ミニ丈で背中が開いた個性的なデザインだ。さらに連続投稿で「ｂｙｅｂｙｅｍａｙ」とつづり、タンクトップ姿や移動中のショットを掲載。これらの投稿にフォロワーは「Ｗｏｗｏｗｏｗ」（ワオワオワオ）「とても美しい