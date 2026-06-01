俳優の横浜流星が１日、都内で行われた「第３５回日本映画批評家大賞」授賞式に出席し、映画「国宝」（李相日監督）で助演男優賞を受賞した。昨年公開した作品では、「国宝」のほかに「片思い世界」などにも出演。「２０２５年は『助演とは何なのか』を考え、向き合い続けた１年でした。このように評価をいただけたことはとてもうれしく、報われたような思い。今後も、日本映画を発展させられるように『作品命』で生きていきま