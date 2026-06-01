Aぇ! group・末澤誠也さんがついに単独でRayにカムバック！そこで今回は、全身から魅力がダダ漏れな末澤さんに「色気のあるパーツ」について語っていただきました。熱が宿る視線、首元のホクロ、なめらかな肌……知らぬ間に色気を振りまいて沼らせる才能がレベチ♡イロケにつられてぐるり360度全身からダダ漏れなイロケにグッとフォーカス。ふとしたしぐさや表情、パーツに思わず目を奪われる。気づけば夢中になっていた……