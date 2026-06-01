新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月31日（日）夜８時より、稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾の３人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#120を無料放送した。#120は、「SNSでバズりまくりのイケメン＆美女の正体は!?意外な職業大告白＆プライベートも見せちゃうぞスペシャル！」と題し、好評企画の第６弾をお届け。今回は、元フィギュアスケーターでタレントの高橋成美が初登場し、SNSを席巻するインフルエンサーたちのお仕