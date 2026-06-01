俳優の横浜流星が6月1日、都内で行われた『第35回日本映画批評家大賞』授賞式に登壇。映画『国宝』で助演男優賞を受賞した。吉田修一氏自身が3年間歌舞伎の黒衣を纏い、楽屋に入った経験を血肉にし、書き上げた渾身作『国宝』を原作に、世界最高峰のスタッフ＆キャストが集結して映画化。第49回日本アカデミー賞で作品賞、監督賞など10部門で最優秀賞を受賞し、第98回米アカデミー賞メイクアップ＆ヘアスタイリング賞にノミネ