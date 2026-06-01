山野楽器は、SEIKO「メトロノームウオッチ」にミッキーマウスのデザインを施した山野楽器限定モデル「メトロノームウオッチ ミッキーマウス コンダクターエディション」を6月25日に数量限定で発売する。【時計】ミッキーマウスが指揮してくれる！全5種ラインナップ「メトロノームウオッチ」は、セイコーインスツル製のメトロノーム機能を搭載した腕時計。楽器の演奏に必要なメトロノーム機能と基準音発音機能が搭載されており