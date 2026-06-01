有料座席指定サービス「すわれ〜る」が導入される近鉄の新型車両「6A系」近畿日本鉄道は1日、特急以外の一般車両では初となる有料座席指定サービス「すわれ〜る」を始めた。平日夕方のラッシュ時間帯に大阪阿部野橋（大阪市）を出発する吉野（奈良県吉野町）行き急行1本に設定され、運賃とは別に料金300円がかかる。1日は36席がわずか3分で完売、ホームには多くの鉄道ファンらが集まった。京都府宇治市の山田聖哉さん（27）は