トヨタ自動車の子会社「ウーブン・バイ・トヨタ」は1日、シニア・バイス・プレジデントを務める豊田大輔氏が8月1日付でトヨタへ帰任すると発表した。大輔氏はトヨタの豊田章男会長の長男。管理職である主幹に就く。